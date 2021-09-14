Происшествия

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Председатель СК России посетил юбилейный концерт А. Я. Розенбаума

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил творческий вечер Александра Яковлевича Розенбаума.

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