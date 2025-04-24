«Лишний» день отдыха или перераспределение? Почему россиянам могут добавить выходной после Пасхи Рабочий календарь россиян может пополниться ещё…Сообщение Пасхальный понедельник как выходной: Госдума предложила изменить календарь праздников появились сначала на Ежедневные новости.