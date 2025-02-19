В Петербурге может появиться новая улица между Приморским и Выборгским районами

Обсуждение продлится до 19 марта Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга вынес на общественное обсуждение проект новой улицы, которая свяжет Приморский и Выборгский районы Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии