28 мая оркестр Росгвардии сыграет мелодии из любимых кинофильмов в Парке Горького

В воскресенье, 28 мая, в 16:00 мск Военный оркестр (гарнизона) Центральной войсковой комендатуры по обеспечению деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в рамках программы «Военные оркестры в парках» сыграет давно полюбившиеся всем мелодии из кинофильмов и музыкальные новинки в Парке Горького «Мы очень рады, что программа «Военные оркестры в парках» снова в […]