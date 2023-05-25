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28 мая оркестр Росгвардии сыграет мелодии из любимых кинофильмов в Парке Горького

28 мая оркестр Росгвардии сыграет мелодии из любимых кинофильмов в Парке Горького

В воскресенье, 28 мая, в 16:00 мск Военный оркестр (гарнизона) Центральной войсковой комендатуры по обеспечению деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в рамках программы «Военные оркестры в парках» сыграет давно полюбившиеся всем мелодии из кинофильмов и музыкальные новинки в Парке Горького «Мы очень рады, что программа «Военные оркестры в парках» снова в […] The post 28 мая оркестр Росгвардии сыграет мелодии из любимых кинофильмов в Парке Горького first appeared on Tochka Zрения.

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