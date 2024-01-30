ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...Под литерой «Икс»...

Психолог рассказала о негативном влиянии на ребенка родительского гиперконтроля

Психолог рассказала о негативном влиянии на ребенка родительского гиперконтроля

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» совместно с семейным психологом сервисов детской безопасности «Где мои дети» и KIDS360 Галиной Прутковской 30 января рассказали «Известиям» о причинах родительского гиперконтроля и поделились советами, как воспитать в детях самостоятельность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх