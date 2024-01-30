Психолог рассказала о негативном влиянии на ребенка родительского гиперконтроля

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» совместно с семейным психологом сервисов детской безопасности «Где мои дети» и KIDS360 Галиной Прутковской 30 января рассказали «Известиям» о причинах родительского гиперконтроля и поделились советами, как воспитать в детях самостоятельность.