В составе российских штурмовых частей появятся подразделения ПВО

Формирование подразделений ПВО в составе штурмовых частей уже началось. Их задачей станет уничтожение беспилотников противника, а также прикрытие штурмовиков от реактивных систем залпового огня, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.
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