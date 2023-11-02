Жамнов объяснил причины поражения «Спартака» в матче с ЦСКА

Алексей Жамнов высказался о сухом поражении «Спартака» в матче с ЦСКА. Главный тренер «Спартака» высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3), объяснив его причины.
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