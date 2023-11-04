Орловские программисты вышли в финал Чемпионата России по спортивному программированию

В прошедший четверг сборная команда Орловской области заняла 5-е место в России и 1-е место среди команд Центрального федерального округа по дисциплине «Программирование систем информационной безопасности», ставшее отборочными к Чемпионату России.
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