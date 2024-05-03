Валентина Матвиенко: По итогам СВО необходим большой трибунал

МП

Михаил Пантюхин

Преступники в Одессе вместе со всеми скакунами страны 404 повинны в смертях на всей территории бывшей УССР, более того, все "руководители" гейропы, а по сути проститутки пиндостана, вме они повинны в смертях , также их вина в поставках вооружений, никто из них не должен уйти от ответственности, всех их ждёт виселица!!!! Эти триклятые мрази до сих пор думают или мечтают избежать возмездие!!! МЫ РУССКИЕ НЕ ЗАБУДЕМ И НЕ ПРОСТИМ!!!! Ждите ублюдки , всех выложим и покараем!!!!