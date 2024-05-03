То, что через 10 лет после чудовищного, беспримерного по своей жестокости в новейшей истории преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан, ярче всего подтверждает – нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима.
Валентина Матвиенко: По итогам СВО необходим большой трибунал
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Преступники в Одессе вместе со всеми скакунами страны 404 повинны в смертях на всей территории бывшей УССР, более того, все "руководители" гейропы, а по сути проститутки пиндостана, вме они повинны в смертях , также их вина в поставках вооружений, никто из них не должен уйти от ответственности, всех их ждёт виселица!!!! Эти триклятые мрази до сих пор думают или мечтают избежать возмездие!!! МЫ РУССКИЕ НЕ ЗАБУДЕМ И НЕ ПРОСТИМ!!!! Ждите ублюдки , всех выложим и покараем!!!!
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7 час.
саша пупкин
Эт точно, и начинать с госдумы надо.
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3 час.
вл
валерий лисицын
Всех кто продал Украину США и расплодил фашизм стрелять как бешеных собак и никакого трибунала не надо.
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2 час.
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