Небензя: Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 пленных

Президент Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 украинских пленных. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, информирует RT.
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