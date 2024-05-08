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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции Reddit выросли почти на 15% после первого с момента IPO квартального отчета

Акции Reddit в США выросли почти на 15% после публикации квартального отчета. Соцсеть сообщила о росте выручки до $243 млн, ее чистый убыток увеличился более чем в девять раз по сравнению с прошлым годом, при этом скорректированная EBITDA стала положительной.

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