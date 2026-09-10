Феодосийца осудят за оскорбление чувств верующих

По информации Следкома Крыма и Севастополя, 48-летний житель Феодосии с марта 2025 года по июнь 2026 года публиковал в соцсетях высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих.
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