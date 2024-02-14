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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Германия отказалась признать просьбу к России отвести войска от Киева

Германия отказалась признать просьбу к России отвести войска от Киева

БЕРЛИН, 14 февраля, ФедералПресс. Представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт отказался признать правдивость заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Москва отвела войска из-под Киева в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции.

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