Германия отказалась признать просьбу к России отвести войска от Киева

БЕРЛИН, 14 февраля, ФедералПресс. Представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт отказался признать правдивость заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Москва отвела войска из-под Киева в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции.