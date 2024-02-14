Германия отказалась признать просьбу к России отвести войска от Киева

БЕРЛИН, 14 февраля, ФедералПресс. Представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт отказался признать правдивость заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Москва отвела войска из-под Киева в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции.
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