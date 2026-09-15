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Британское шевеление: Лондон собрался перебросить новые истребители на Фолкленды

Британское шевеление: Лондон собрался перебросить новые истребители на Фолкленды

Британия решила отреагировать на участившиеся заявления аргентинского руководства о том, что Мальвины (Фолклендские) острова являются неотъемлемой частью Аргентины и должны находиться под её суверенитетом.

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