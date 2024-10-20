Специалист: аккумуляторы в смартфонах чувствительны к изменению температуры

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов предупредил в беседе с RT, что в смартфонах часто используются литий-ионные аккумуляторы, чувствительные к изменению температуры.
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