Новые горизонты сотрудничества, США и Россия обсуждают совместные проекты с "Газпромом"

Россия укрепляет позиции на международной энергетической арене Согласно информации агентства Bloomberg, США рассматривают возможность сотрудничества с российской компанией "Газпром" в рамках международных проектов.
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