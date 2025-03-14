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Неординарные газовые новости

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Новые горизонты сотрудничества, США и Россия обсуждают совместные проекты с "Газпромом"

Новые горизонты сотрудничества, США и Россия обсуждают совместные проекты с "Газпромом"

Россия укрепляет позиции на международной энергетической арене Согласно информации агентства Bloomberg, США рассматривают возможность сотрудничества с российской компанией "Газпром" в рамках международных проектов.

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