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21 мая: календарь Сочи на сегодня

21 мая: календарь Сочи на сегодня 1903 год: переломный момент для местных жителей, стартовало строительство сушилок для фруктов.

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