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Peak Energy строит первый в США завод натрий-ионных батарей для сетей

Peak Energy строит первый в США завод натрий-ионных батарей для сетей

Стартап Peak Energy объявил 8 июля 2026 года о выборе Сакраменто (Калифорния) местом для строительства первого в США производственного предприятия, специализирующегося на натрий-ионных накопителях энергии сетевого масштаба.

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