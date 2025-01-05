Домохозяйка из ХМАО – Югры стала миллионершей, выиграв в лотерею

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала обладательницей 147 миллионов рублей благодаря выигрышу в лотерею «Мечталлион», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».
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