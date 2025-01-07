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Какие 5 вещей нельзя надевать на Рождество 2025 года, чтобы не отпугнуть удачу

Какие 5 вещей нельзя надевать на Рождество 2025 года, чтобы не отпугнуть удачу

Какие 5 вещей нельзя надевать на Рождество 2025 года, чтобы не отпугнуть удачу Алёна ЮрьеваРождество — один из самых светлых и значимых праздников, наполненный радостью, любовью и надеждой на начало нового, успешного года.

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