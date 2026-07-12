Минпросвещения сочло неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Министерство просвещения направило в регионы методические рекомендации по цифровой безопасности для детей, в которых сослалось на мнение психоневролога: увлечение «страшными» сладостями под влиянием зарубежных видеороликов – тревожный сигнал.
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