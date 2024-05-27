В России резко выросло число быстрорастущих компаний

«Ъ»: число быстрорастущих фирм в РФ выросло до 1711 по итогам 2019-2023 годов По итогам 2019-2023 годов число быстрорастущих компаний (БРК, или так называемых «газелей») в России выросло до 1711 предприятий.
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