Разобрали на атомы: супербомба стерла с лица земли важный объект у Орехова

На ореховском направлении в Запорожской области инициатива остается за российскими войсками, а уничтожение противника ведется комплексно, с массированным применением артиллерии и авиационных бомб, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.