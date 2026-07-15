Разобрали на атомы: супербомба стерла с лица земли важный объект у Орехова

На ореховском направлении в Запорожской области инициатива остается за российскими войсками, а уничтожение противника ведется комплексно, с массированным применением артиллерии и авиационных бомб, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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