В Сочи ко Дню народного единства пройдет порядка 50 тематических мероприятий Мероприятия пройдут во всех внутригородских районах курорта.
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В Сочи ко Дню народного единства пройдет порядка 50 тематических мероприятий Мероприятия пройдут во всех внутригородских районах курорта.