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В Кирове вступил в силу приговор суда мужчине, совершившему заведомо ложное сообщение об акте терроризма

В марте сообщалось о том, что кирово-чепецкие полицейские оперативно установили личность мужчины, совершившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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