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5koleso.ru

3 подписчика

Хорошо едут, легко починить и стоят дешевле «китайцев» – почему же народ недоволен «Ладами»?

В качестве эдакого непритязательного мула в хозяйстве «Лада» вполне себя оправдывает. При этом, чего уж там, многим ее особо не жалко – дескать, было бы что жалеть.

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