Красноярский театр кукол ввел в афишу 26 дополнительных спектаклей на праздники

Красноярский театр кукол добавил в афишу 26 дополнительных новогодних представлений, передает ТАСС. Отмечается, что дополнительные показы введены по причине большого спроса на праздничные постановки в декабре и январе.
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