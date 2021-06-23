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Президент Байден, спасите нас

Президент Байден, спасите нас

Афганские переводчики и другой обслуживающий персонал, которые работали совместно с американскими военными во время оккупации Афганистан призывают президента Байдена спасти их от Талибана и предоставить визы, чтобы они могли уехать из Афганистана.

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