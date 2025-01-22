Эксперт "Спортмастер PRO" Казанцева: новичкам не стоит брать дорогой сноуборд

Начинающим сноубордистам не стоит на первых этапах покупать дорогое снаряжение. Об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт "Спортмастер PRO" Татьяна Казанцева, подчеркнув, что для начала стоит рассмотреть самый доступный по цене вариант.