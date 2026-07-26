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Газета.ру

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Исследование: 58% владельцев малого бизнеса готовы вернуться в наем

Исследование: 58% владельцев малого бизнеса готовы вернуться в наем

Работа в малом бизнесе все реже воспринимается как окончательный выбор. Твердо отказываются возвращаться в наем лишь 42% опрошенных предпринимателей, а 58% либо допускают наемный труд, либо уже используют смешанную модель занятости.

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