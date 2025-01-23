В Израиле ответили на сообщения о планах передать Киеву российское оружие

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком не предлагала передать Киеву оружие российского производства, конфискованное у ливанской группировки «Хезболла».
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