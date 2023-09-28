На полигонах ВВО расположенных в Амурской области, Бурятии и Забайкалье прошли занятия по ведению боя в городской застройке

Во время тренировки особое внимание уделяется элементам передвижения подразделений в условиях городской застройки и безопасному преодолению открытых участков местности с использованием техники и дымовых средств маскировки.
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