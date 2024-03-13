🧰 Более 170 млн рублей потратят на капитальный ремонт домов Керчи В 2024 году в городе планируют заменить 24 кровли и обновить два фасада.
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🧰 Более 170 млн рублей потратят на капитальный ремонт домов Керчи В 2024 году в городе планируют заменить 24 кровли и обновить два фасада.