В конце лета оборот заведений общепита Татарстана увеличился на 15%

В августе 2023 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана составил 5,55 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 15%, а по отношению в июлю этого месяца — на 5,6%.
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