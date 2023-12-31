Киркоров поспешил избавиться от долга перед налоговой в 12 млн рублей

Таковы итоги «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Филипп Киркоров на волне скандала из-за «голой» вечеринки оперативно погасил задолженность по налогам, которая составляла более 12 млн рублей.
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