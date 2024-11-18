Глава МО Украины Умеров сообщил о наращивании производства дальнобойных ракет

Глава Минобороны киевского режима Рустем Умеров проинформировал о том, что важнейшей задачей для ВПК державы в текущий момент является увеличение числа заводов, которые будут выпускать ракетное вооружение дальнего радиуса.
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