В Крыму продолжается временная эвакуация людей из-за пожара на полигоне Ксения КирпикВследствие возникшего пожара на полигоне Кировского района Крыма власти российской области приняли неотложное решение – организовать эвакуацию местного населения.
В Крыму продолжается временная эвакуация людей из-за пожара на полигоне Ксения КирпикВследствие возникшего пожара на полигоне Кировского района Крыма власти российской области приняли неотложное решение – организовать эвакуацию местного населения.
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