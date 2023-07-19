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В Крыму продолжается временная эвакуация людей из-за пожара на полигоне

В Крыму продолжается временная эвакуация людей из-за пожара на полигоне

В Крыму продолжается временная эвакуация людей из-за пожара на полигоне Ксения КирпикВследствие возникшего пожара на полигоне Кировского района Крыма власти российской области приняли неотложное решение – организовать эвакуацию местного населения.

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