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Петербургский дневник

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СМИ: в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения

СМИ: в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения

Она должна была включиться автоматически Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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