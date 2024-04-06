СМИ: в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения

Она должна была включиться автоматически Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.