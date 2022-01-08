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Александр Волкановски назвал приоритетного соперника после отказа Холлоуэя от их трилогии

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски после отказа от трилогии с ним со стороны Макса Холлоуэя сообщил, что хочет провести поединок против корейца Чена Сон Джона, более известного под прозвищем «Корейский Зомби».

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