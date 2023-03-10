Чемпионат Германии. «Кельн» примет «Бохум», «Дортмунд» сыграет с «Шальке» в субботу

«Кельн» в пятницу примет «Бохум» в 24-м туре Бундеслиги. В субботу «Бавария» сыграет дома с «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» – с «Боруссией» из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» встретится в гостях с «Шальке» в рурском дерби.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»
Свежие комментарии