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Чемпионат Германии. «Кельн» примет «Бохум», «Дортмунд» сыграет с «Шальке» в субботу

«Кельн» в пятницу примет «Бохум» в 24-м туре Бундеслиги. В субботу «Бавария» сыграет дома с «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» – с «Боруссией» из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» встретится в гостях с «Шальке» в рурском дерби.

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