СК: В Волгограде мужчина дебоширил в аэропорту и нанес побои женщине-полицейскому

Пресс-служба Западного управления на транспорте СК РФ сообщила о том, что заведено уголовное дело на мужчину, который в пьяном виде устроил дебош в аэропорту Волгограда, и ударил по лицу сотрудницу полиции.
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