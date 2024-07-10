Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

В Соединенных Штатах наконец начали задумываться о последствиях своих политических решений. Своеобразной отправной точкой послужило дипломатическое выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова перед американским посольством.

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