ВК, Telegram и цензура. Что бизнесмен Павел Дуров сказал в интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров рассказал Карлсону о развитии Telegram, давлении со стороны правительств разных стран и о свободе слова Основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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