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Новости Омска

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В Омске ужесточили требования к работе летников с алкоголем

В Омске ужесточили требования к работе летников с алкоголем. С 1 марта на торговлю алкоголем в летних кафе нужно будет получать в региональном минэкономразвития специальный документ.

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