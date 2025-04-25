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Найдена возможная причина рака кишечника у молодых: виноваты бактерии

Найдена возможная причина рака кишечника у молодых: виноваты бактерии

По прогнозам экспертов, через 5 лет рак толстой кишки может стать главной причиной смерти от рака у людей младше 50 лет.

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Комментарии
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Elena Chebotareva
А никто же задумывался даже о продуктах которые продаются в магазинах ???? Производители обнаглели , добавляют химические добавки в детское сухое молоко   , в молочные продукты , колбасные и хлебобулочные изделия ! Во всем мире запрещены эти добавки,,,,, а у нас в России разрешены !! Даже ЯД - костный клей в колбасных изделиях ! Присутствует !!!!! КАК. ВАМ ????!!!!!!
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15 час.
Elena Chebotareva
А Госдума что не знает об этом ?? Это наше будущее ,- походы к врачам !! И РАК !!!!
Ответить
15 час.
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