Найдена возможная причина рака кишечника у молодых: виноваты бактерии

Elena Chebotareva

А никто же задумывался даже о продуктах которые продаются в магазинах ???? Производители обнаглели , добавляют химические добавки в детское сухое молоко , в молочные продукты , колбасные и хлебобулочные изделия ! Во всем мире запрещены эти добавки,,,,, а у нас в России разрешены !! Даже ЯД - костный клей в колбасных изделиях ! Присутствует !!!!! КАК. ВАМ ????!!!!!!