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Чернобыльская АЭС. 39 лет со дня катастрофы: Что скрывали засекреченные архивы

Чернобыльская АЭС. 39 лет со дня катастрофы: Что скрывали засекреченные архивы

Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 39 лет. Сегодня день, о котором невозможно забытьРовно 39 лет на Чернобыльской атомной электростанции произошёл мощный взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено почти 200 тонн радиоактивных веществ.

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Комментарии
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Maxim
Интересно, почему у КПК таких проблем нет - ни с развалом страны, ни с авариями на АЭС..
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