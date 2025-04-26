Чернобыльская АЭС. 39 лет со дня катастрофы: Что скрывали засекреченные архивы

Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 39 лет. Сегодня день, о котором невозможно забытьРовно 39 лет на Чернобыльской атомной электростанции произошёл мощный взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено почти 200 тонн радиоактивных веществ.