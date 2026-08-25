Главный гид к 1 сентября 2026 года: выплаты, список канцелярии по ГОСТу, линейки и школьная распродажа

Подготовка к новому учебному году – это всегда высокий темп и множество задач для родителей. Чтобы упростить сбор первоклассников и старшеклассников, редакция «ФедералПресс» объединила всю ключевую информацию: от правил выбора безопасных канцтоваров до оформления положенных денежных выплат и заказа цветов к празднику знания.