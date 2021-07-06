«Спросите у моих оппонентов»: Сухоруков объяснил уход из театра Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков прокомментировал 5-tv.ru свой уход из театра Моссовета. Знаменитый актер порекомендовал спросить о причинах его ухода у неких «оппонентов», а также о руководства театра, которое, по его словам, «наврет».
Народный артист России Виктор Сухоруков прокомментировал 5-tv.ru свой уход из театра Моссовета. Знаменитый актер порекомендовал спросить о причинах его ухода у неких «оппонентов», а также о руководства театра, которое, по его словам, «наврет».
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