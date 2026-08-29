📷⚡️Конструкторским бюро UFORCE, действующим в Португалии в интересах ВМСУ и ГУР Украины, представлен морской беспилотный аппарат MAGURA V11, являющийся наиболее крупным представителем семейства MAGURA.
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