Двух москвичей, срывавших предвыборные листовки, отправили под арест

Кузьминский районный суд Москвы арестовал двух юношей, срывавших агитационные материалы, сообщили в пресс-службе столичных судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военэксперт Кнуто...
- M Суд в Москве приг...
- Захарова: обвинив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым